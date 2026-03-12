العكلوك: ترتيبات وطنية لضبط الأسعار وملف المولدات في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

رحبّ د. علاء الدين العكلوك عضو قيادة التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية؛ بالإجراءات التي تتخذها الجهات الفنية المختصة؛ لضبط الأسعار التجارية في القطاع؛ وتحديدا ملف المولدات الكهربائية بغزة؛ في ظل حاجة حماية شعبنا من أي عملية استغلال بحقه.

وقال العكلوك في كلمة له؛ خلال حفل إفطار نظمه التجمع الوطني؛ شارك فيه قرابة 650 من وجهاء وأعيان ومخاتير القبائل والعشائر والعوائل الفلسطينية بغزة، إن هذه التحركات تأتي استجابة سريعة وعاجلة لتعزيز أمن المجتمع الاقتصادي؛ وضبط حالة الأسواق؛ بما يمنع حالة الاحتكار أو رفع الأسعار؛ استغلالا للظروف الجارية.

وبين أن وجود لجنة وطنية لضبط الأسعار يمثل احتياجا حقيقيا، مشيدا بكل الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأكد العكلوك، دعم عشائر غزة لكل الإجراءات الرامية لضبط أسعار المولدات الكهربائية التي باتت تمثل بديلا في ظل التدمير الإسرائيلي الممنهج لمصادر الطاقة والكهرباء بغزة.

وأشار إلى، أن الأسعار يجب أن تقترب من القدرة الشرائية للمواطنين، وتقديم تسعيرة موحدة؛ تضمن عدم وجود حالة احتكار أو رفع للأسعار.

وأشاد العكلوك بكل الجهود الوطنية والمواقف التي عبرّ عنها رجال أعمال وتجار وشركات اقتصادية، رفضت فيها رفع الأسعار وانحازت لشعبها في ظل الأوضاع التي يعيشها.

وحذر العكلوك من استخدام الاحتلال لهندسة التجويع كسلاح ممنهج؛ بغرض إبقاء القطاع قيد التجويع والاحتياج الدائم، وطالب الجهات ذات العلاقة بضرورة فتح كامل للمعابر؛ وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وإنهاء حالة الحصار المطبق المفروضة على شعبنا منذ ما يزيد عن عقدين ونيف من الزمان.

المصدر / وكالات