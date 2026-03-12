طهران تكشف تفاصيل شبكة تجسس مرتبطة بواشنطن و"تل أبيب"

كشفت جهاز الاستخبارات الإيرانية النقاب، الخميس، عن "تفاصيل خطيرة" لعملية أمنية استباقية استهدفت تفكيك منظومة تجسس معادية كانت تعمل على الأراضي الإيرانية.

ووفقاً لبيان صادر عن الاستخبارات الإيرانية، تمكنت الوحدات المختصة من إحباط مخطط كبير استهدف أمن محافظة كرمان، عقب اعتقال خلية مكونة من 6 أشخاص كانوا يعدون العدة لإثارة الفوضى والاضطرابات والقيام بعمليات تخريبية.

وأضاف البيان أن المفاجأة الأكبر في هذه العملية كانت اعتقال "عميل مسلح" في مدينة "شهر بابك"، تبين ارتباطه المباشر والوثيق بكل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المعتقل كان يتلقى دعماً لوجستياً وتوجيهات ميدانية لتنفيذ مهام تهدد الاستقرار العام.

جاء هذا الكشف بعد يومين فقط، من ضبط مماثل لخلية تجسس أخرى يوم الثلاثاء الماضي، تضم 30 شخصا يعملون لصالح "جهات أجنبية".

ووفق وكالة فارس الايرانية فإت المعتقلين يتوزعون على عدة خلايا، من بينهم شخص يحمل جنسية أجنبية اعتقل في محافظة "خراسان رضوي"، متهم بجمع معلومات عسكرية وأمنية لصالح دولتين خليجيتين لتقديمها لجهات دولية معادية.

المصدر / فلسطين أون لاين