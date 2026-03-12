مستوطنون يحرقون مسجدًا جنوب نابلس

أحرق مستوطنون فجر يوم الخميس، مسجد "محمد فياض" في قرية دوما جنوب نابلس، وخطوا عبارات عنصرية على جدرانه.

وأكدت مصادر محلية أن الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المسجد بأكمله، حيث اقتصرت الأضرار على مدخله فقط.

وحذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من التزايد المنهجي في محاولات إحراق المساجد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان الحالي.

وقالت "الأوقاف" إن "مستوطنن أحرقوا المسجد في دوما، وخطوا شعارات وعبارات عنصرية على جدرانه، في خطوة لتدنيس المقدسات الإسلامية في ظل شهر رمضان المبارك".

وأكدت "الأوقاف" أن هذه المحاولات المتكررة لإحراق المساجد وتزايدها ما هو إلا جزء من مخطط منهجي يعمل عليه المستوطنون للسيطرة على الأرض الفلسطينية من خلال ضرب الأمان والصمود من قبل المواطن الفلسطيني داخل الضفة الغربية، وما إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين والمعتكفين خلال شهر رمضان إلا دليل على هذا المخطط.

وحيّت الأوقاف أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة على حمايته لقراه ومساجده وبلداته ومدنه رغم شراسة الهجمة ووحشيتها من قبل هؤلاء المتطرفين.

وتشهد قرى وبلدات محافظة نابلس اعتداءات متكررة من قبل عصابات "تدفيع الثمن" و"فتية التلال"، تستهدف الممتلكات ودور العبادة، وتشمل إحراق مساجد وكتابة شعارات تحريضية على جدرانها.

وتتركز هذه الاعتداءات بشكل خاص في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين