غزة: الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار بسلسلة غارات وقصف مدفعي

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، في انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية شنت قصفًا عنيفًا ومتواصلًا شرقي مدينة غزة بالتزامن مع غارات جوية متواصلة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال وطيران الاحتلال المروحي مناطق شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عدة مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أطلقت الآليات النار تجاه المناطق الشرقية للمدينة.

كذلك قصفت المدفعية مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 650 شهيدًا فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,732 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,135 شهيدًا و 171,830 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين