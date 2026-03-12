فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة: الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار بسلسلة غارات وقصف مدفعي

مستوطنون يحرقون مسجدًا جنوب نابلس

مركز حقوقي: قطاع الصيد في غزة يتعرَّض لاستهدافٍ إسرائيلي ممنهج

أكثر من 9 آلاف طلب في مراكز صندوق التعويضات الإسرائيلية منذ بداية الحرب على إيران

إيران: غاراتٌ على أصفهان وجنوب طهران وحرس الثورة يستهدف مواقع للاحتلال

لبنان: عشرات الشهداء في بيروت والجنوب وحزب الله يستهدف مقرًّا للاحتلال جنوب حيفا

بينهم أسير محرر وطفل.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

كيف تُوصل رسالتك السلبية بطريقة إيجابية؟

في اليوم العالمي للقاضيات: المرأة الفلسطينية بين العدالة وسيادة القانون

بلا لثام.. كتائب القسَّام تبثُّ للمرة الأولى مقطع فيديو للشهيد أبو عبيدة

غزة: الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار بسلسلة غارات وقصف مدفعي

12 مارس 2026 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
...
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، في انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية شنت قصفًا عنيفًا ومتواصلًا شرقي مدينة غزة بالتزامن مع غارات جوية متواصلة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال وطيران الاحتلال المروحي مناطق شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عدة مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أطلقت الآليات النار تجاه المناطق الشرقية للمدينة.

كذلك قصفت المدفعية مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 650 شهيدًا فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,732 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,135 شهيدًا و 171,830 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خروقات إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة