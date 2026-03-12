أكثر من 9 آلاف طلب في مراكز صندوق التعويضات الإسرائيلية منذ بداية الحرب على إيران

أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية، أن صندوق التعويضات التابع لها تلقى منذ بداية الحرب ضد إيران، أكثر من 9 آلاف طلب تعويض عن أضرار ناجمة عن سقوط صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وقالت سلطة الضرائب في بيان: "حتى الثلاثاء، تلقت مراكز الاتصال التابعة لصندوق التعويضات 9115 طلب تعويض منذ بداية الحرب".

وأوضحت سلطة الضرائب أن من بين هذه الطلبات "6586 طلب تعويض تتعلق بأضرار لحقت بالمباني، و1044 طلبا يتعلق بأضرار لحقت بالمحتويات والمعدات، و1485 طلبا يتعلق بأضرار لحقت بالمركبات".

وتصدرت مدينة "تل أبيب" الأضرار بـ4 آلاف و609 طلبات تلتها عسقلان بـ3 آلاف و664 طلبا ثم القدس المحتلة بـ181 وعكا بـ 494 وطبريا بـ167، وفق نص البيان.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه منذ بدء الحرب على إيران تم إجلاء 2557 مصابا إلى المستشفيات، منهم 84 شخصًا يتلقون العلاج حاليا.

يأتي ذلك رغم أن الاحتلال يفرض رقابة مشددة على خسائره البشرية والمادية خلال الحرب الدائرة، كما يمنع تداول المرئيات المتعلقة في هذا الشأن، ما يشير إلى أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من المعلنة.

ومنذ 28 شباط/ فبراير يشن الاحتلال والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أدى إلى استشهاد مئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات على أهداف إسرائيلية وقواعد أمريكية في المنطقة.

