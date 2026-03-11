إبران: استهداف سفينتين بعد تجاهلهما التحذيرات في مضيق هرمز

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن الحرس الثوري في إيران، يوم الأربعاء، استهداف سفينتين في مضيق هرمز بعد تجاهلهما تحذيرات القوات البحرية وإصرارهما على عبور المضيق.

وقالت الحرس الثوري، في بيان صحافي، يوم الأربعاء، إنه جرى استهداف سفينة "إكسبريس روم" (Express Room) المملوكة للكيان الإسرائيلي وتحمل علم ليبيريا، وسفينة الشحن "مايوري ناري" (Mayuree Naree).

وأضاف، أن السفينتين استُهدفتا بعد تجاهلهما تحذيرات القوات البحرية وإصرارهما على عبور مضيق هرمز.

وأكد أن مضيق هرمز تحت إدارة القوات البحرية لحرس الثورة، مشددا على أنه لا يحق للمعتدين الأميركيين وشركائهم العبور منه.

🟢 حرس الثورة: استهداف السفينة "إكسبريس روم" المملوكة لـ"إسرائيل"، والتي ترفع العلم الليبيري، بقذائف إيرانية صباح اليوم بعد تجاهلها تحذيرات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتوقفت في مسارها.



استهداف سفينة الحاويات "مايوري ناري" قبل ساعات قليلة بقذائف إيرانية بعد تجاهلها… — إيران بالعربية | عاجل (@IranArabic_ir) March 11, 2026

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أن أي دولة عربية أو أوروبية تقوم بطرد سفيري الولايات المتحدة و"إسرائيل" من أراضيها ستحصل، ابتداءً من يوم الثلاثاء، على كامل الحرية لعبور سفنها من مضيق هرمر.

أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري ، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين على إيران عبور مضيق هرمز، مضيفاً: "إذا كان لديكم أدنى شك فاقتربوا وجرّبوا".

واستبعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن يتحقّق أيُّ أمنٍ في مضيق هرمز في ظلِّ نيران الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" في المنطقة.

وكان قد زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "السفن ما زالت تعبر مضيق هرمز حالياً"، لكنه أشار إلى أنه "يفكر في السيطرة عليه".

وتسببت العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبي المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية عدوانًا عسكريًا على إيران، قتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه "إسرائيل"، كما تهاجم قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.