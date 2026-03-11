122 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين خلال الشهر الماضي

سجلت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين 122 انتهاكاً واعتداءً وجريمة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر شباط/فبراير 2026، في ظل استمرار سياسات التضييق والاستهداف المباشر للعمل الصحفي، خاصة خلال تغطية الأحداث الميدانية في الضفة الغربية ومدينة القدس.

وأظهرت بيانات الرصد والتوثيق الصادرة عن اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت استهدافها الممنهج للطواقم الصحفية، من خلال منعهم من التغطية الميدانية، وإطلاق النار وقنابل الغاز والصوت باتجاههم، إضافة إلى الاعتقالات والاستدعاءات والإجراءات العقابية المختلفة، في محاولة لعرقلة نقل الحقيقة وتقييد العمل الإعلامي.

وبحسب التقرير، تصدرت حالات منع التغطية واحتجاز الطواقم الصحفية قائمة الانتهاكات، حيث تم تسجيل 52 حالة منع من العمل الصحفي واحتجاز للصحفيين أثناء أداء مهامهم، في مواقع مختلفة، خاصة في مناطق الاقتحامات العسكرية أو خلال تغطية اعتداءات المستوطنين.

كما رصدت اللجنة 17 حالة إبعاد تعسفي بحق صحفيين عن تغطية الأحداث في ساحات ومحيط المسجد الأقصى المبارك، في إطار سياسة تهدف إلى الحد من التغطية الإعلامية لما يجري في القدس والمسجد الأقصى، خاصة قبل بداية شهر رمضان.

وسجل التقرير كذلك 8 حالات إطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاه الصحفيين، إضافة إلى 6 حالات إطلاق نار مباشر تجاه الطواقم الصحفية أثناء التغطية الميدانية، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة الصحفيين وسلامتهم.

وفيما يتعلق بالاعتقالات والإجراءات القانونية، وثقت لجنة الحريات 7 حالات اعتقال لصحفيين، إلى جانب 6 حالات عرض على المحاكم و6 حالات استدعاء وتحقيق، في سياق ما وصفته اللجنة باستخدام الإجراءات القانونية التعسفية كأداة للضغط على الصحفيين وتقييد عملهم.

كما شملت الانتهاكات 5 حالات اقتحام لمنازل صحفيين ومؤسسات إعلامية، إضافة إلى 5 حالات حظر لمواقع صحفية إلكترونية، في خطوة تستهدف الحد من انتشار المحتوى الإعلامي الفلسطيني.

وفي جانب آخر، سجل التقرير 4 حالات تحطيم والاستيلاء على معدات صحفية، إلى جانب 3 حالات اعتداء جسدي على صحفيين أثناء عملهم، فضلاً عن حالتين لفرض غرامات مالية بحق صحفيين، وحالة واحدة لمنع صحفي من السفر.

وأكدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن هذه الأرقام تعكس تصاعداً خطيراً في وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن استهداف الصحفيين يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم.

ودعت اللجنة المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، وضمان تمكينهم من أداء عملهم بحرية وأمان.

المصدر / فلسطين أون لاين