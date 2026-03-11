الاحتلال يقيم مستوطنة جديدة على قمة جبل عيبال شمال نابلس

شرعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بإقامة مستوطنة جديدة على قمة جبل عيبال شمال مدينة نابلس، بعدما نقلت ليلة الأربعاء بيوت متنقلة "كرفانات" إلى الموقع تمهيداً لتثبيت بؤرة استيطانية تحمل اسم "هار عيبال".

وأفادت مصادر محلية بأنّ عملية نقل الكرفانات جاءت ضمن تحرك ميداني لإعلان إقامة المستوطنة بشكل فعلي على أعلى قمة جبلية في المنطقة، والتي تطل مباشرة على مدينة نابلس، حيث تواجدت قوات الاحتلال وجرافة عسكرية في المكان.

ويقع الموقع المستهدف في منطقة استراتيجية شمال الضفة المحتلة، ويُروّج المستوطنون لرواية دينية تزعم وجود مذبح يشوع بن نون في الجبل، كذريعة لتبرير السيطرة على المنطقة.

وتندرج مستوطنة "هار عيبال" ضمن خطة المجلس الوزاري للاحتلال المصغر "الكابينت" لعام 2025، التي تضم إقامة مستوطنات جديدة، شرعنة بؤر قائمة، وإعادة بناء مستوطنات أُخليت عام 2005 مثل "صانور وحوميش".

وأعلن وزيرا الجيش والمالية "الإسرائيليان" أنّ الخطة تهدف إلى تعزيز سيطرة الاحتلال في الضفة المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية.

ويُعد جبل عيبال أعلى قمة في سلسلة جبال نابلس، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 940-950 متراً فوق سطح البحر، ويعتبر موقعاً استراتيجياً للسيطرة الجغرافية والسياسية في شمال الضفة الغربية.

وتؤكد جهات فلسطينية أنّ تسريع التحركات الاستيطانية في شمال الضفة يهدف إلى عزل هذه المناطق عن وسط وجنوب الضفة وفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض.

