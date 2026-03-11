شركة تاليس الفرنسية تكشف عن قبة دفاعية أوروبية جديدة مضادة للصواريخ

فلسطين أون لاين

11 مارس 2026 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
النظام الجديد يحمل اسم سكاي ديفندر ويعمل كـقبة دفاعية متعددة الطبقات قادرة على مواجهة مختلف التهديدات في البر والبحر والفضاء

أعلنت شركة تاليس الفرنسية، الأربعاء، إطلاق نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل يجمع بين القدرات الدفاعية الحالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار تعزيز منظومات الحماية الأوروبية ضد التهديدات المتصاعدة.

وقالت الشركة، وهي أكبر مجموعة تكنولوجية دفاعية في أوروبا، إن النظام الجديد يحمل اسم سكاي ديفندر (Sky Defender)، ويعمل كـقبة دفاعية متعددة الطبقات قادرة على مواجهة مختلف التهديدات في البر والبحر والفضاء.

ويجمع النظام بين عدة منظومات دفاعية قائمة، أبرزها:

فورس شيلد (Force Shield) للتهديدات قصيرة المدى، بما في ذلك الطائرات المسيّرة.

سامب-تي إن.جي (SAMP/T NG) للدفاع متوسط المدى.

منظومة الرادار سمارت-إل مالتي ميشن (SMART-L Multi Mission) القادرة على رصد تهديدات تصل إلى خمسة آلاف كيلومتر.

وتشير هذه الخطوة إلى تسارع الجهود الأوروبية لبناء مظلة دفاعية أكثر تكاملاً، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي سباق التسلح عالمياً.

المصدر / رويترز
