وكالة الطاقة الدولية تبحث أكبر سحب نفطي في تاريخها لتهدئة الأسعار

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وكالة الطاقة الدولية اقترحت تنفيذ أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تاريخها، في محاولة لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الخام نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وبحسب التقرير، فإن خطة الوكالة تتجاوز عملية السحب التاريخية عام 2022، حين ضخّت الدول الأعضاء أكثر من 182 مليون برميل عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن الوكالة عقدت اجتماعاً استثنائياً أمس الثلاثاء، على أن تُحسم الموافقة على المقترح اليوم، مشيرة إلى أن اعتراض دولة واحدة فقط قد يؤخر الخطة.

وفي السياق، قالت مصادر داخل مجموعة السبع إن وزراء الطاقة لم يتوصلوا لاتفاق حول السحب من الاحتياطيات، واكتفوا بطلب تقييم شامل من وكالة الطاقة الدولية قبل اتخاذ قرار نهائي. وأضاف مصدر في المجموعة أن الأسعار ترتفع بشكل حاد رغم عدم وجود نقص فعلي في الإمدادات، مؤكداً أن "ترك الوضع دون معالجة ليس خياراً".

وأوضح المصدر أن تنفيذ السحب يحتاج إلى مزيد من النقاش بشأن الحجم والتوزيع والتوقيت، فيما تتوقع الوكالة تقديم سيناريوهات تشمل دولاً غير أعضاء مثل الصين والهند.

ولم يصدر رد من وكالة الطاقة الدولية أو البيت الأبيض على طلبات التعليق، بينما قالت كوريا الجنوبية، العضو في الوكالة، إنها تشارك في المشاورات وتراجع موقفها.

وتراجعت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط بعد نشر تقرير الصحيفة، وذلك عقب صعودها إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات مطلع الأسبوع، قبل أن تعود للانخفاض مع توقعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.

المصدر / وكالات