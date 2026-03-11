بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد يضعان قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا وبرشلونة ينجو

خطا بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني خطوة عملاقة نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزهما الساحقين على أتالانتا الإيطالي 6-1 وتوتنهام الإنكليزي 5-2 تواليا، في الوقت الذي عاد فيه برشلونة الإسباني بتعادل متأخر وثمين من ميدان نيوكاسل الإنكليزي، بينما مُني ليفربول بخسارة مقلقة أمام غلطة سراي التركي 0-1 في ذهاب ثمن النهائي الثلاثاء.

وفي برغامو، أحرز أهداف بايرن كلّ من الكرواتي يوسيب ستانيتشيتش (12) والفرنسي ميكايل أوليسيه (22 و64) وسيرج غنابري (25) والسنغالي نيكولاس جاكسون (52) والبديل جمال موسيالا (67)، فيما سجّل الكرواتي ماريو باشاليتش هدف أتالانتا الوحيد (90+3).

ولم يؤثر غياب الهداف الإنكليزي هاري كاين عن التشكيلة الأساسية على الأداء الهجومي لفريقه، إذ أن مدربه البلجيكي فنسان كومباني أبقاه احتياطيا، وأقحم السنغالي نيكولاس جاكسون إلى جانب أوليسيه وغنابري والكولومبي لويس دياس في خط الهجوم.

ووصل بايرن بسداسيته إلى 134 هدفا في 39 مباراة خاضها ضمن كافة المسابقات، كما حقق انتصاره الرابع والثلاثين مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين فقط.

برشلونة يتعادل في الوقت بدل الضائع





وأهدى النجم الشاب لامين جمال فريقه برشلونة تعادلا ثمينا أمام مضيفه نيوكاسل الإنكليزي 1-1، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

وافتتح هارفي بارنز التسجيل لنيوكاسل (86) وأدرك جمال التعادل لبرشلونة (90+6 من ركلة جزاء).

ولم يعتمد فليك على خط دفاع متقدّم كما في معظم مباريات “بلاوغرانا” هذا الموسم، لتلافي ترك مساحات أمام ثلاثي هجوم نيوكاسل أصحاب السرعات العالية بقيادة الدنماركي وليام أوسولا والسويدي أنتوني إيلانغا وبارنز.

وافتتح نيوكاسل التسجيل عبر بارنز غير المراقب والذي تابع بيمناه “على الطاير” من مسافة قريبة عرضية البديل جايكوب مورفي من الجهة اليمنى (86).

وارتكب الألماني ماليك تياو المحظور بإعاقة البديل داني أولمو، فاحتسب الحكم الإيطالي مارك غويدا ركلة جزاء ترجمها جمال بنجاح إلى يمين آرون رامسدايل الذي ارتمى في الجهة المقابلة (90+6).

ليلة عصيبة لحارس توتنهام





وفي مدريد، استغل أتلتيكو مدريد هفوات قاتلة من توتنهام لتحقيق فوز كبير 5-2 وضعه على مشارف التأهل إلى ربع النهائي.

وجد توتنهام نفسه متأخرا بثلاثة أهداف نظيفة خلال الربع ساعة الأولى على ملعب ميتروبوليتانو، وهي نتيجة أخطاء واضحة، من بينها خطأان قاتلان من الحارس التشيكي أنتونين كينسكي وآخر من المدافع الهولندي ميكي فان دي فين.

وعمد الكرواتي إيغور تودور مدرب توتنهام إلى استبدال كينسكي بعد مرور 17 دقيقة والزجّ بالإيطالي غولييلمو فيكاريو مكانه.

سجّل لأتلتيكو خماسيته كل من ماركوس ييورنتي (6) والفرنسي أنطوان غريزمان (14) والأرجنتيني خوليان ألفاريس (15 و55) وروبن لو نورماند (22)، ولتوتنهام مدافعه الإسباني بيدرو بورو (26) والبديل دومينيك سولانكي (76).

تقام مباريات الإياب في 18 آذار/مارس الحالي.

المصدر / وكالات