مفتي عُمان يعلِّق على اختيار مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى في إيران

11 مارس 2026 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
مفتي سلطنة عُمان أحمد الخليلي

قدم مفتي سلطنة عُمان أحمد الخليلي، التهنئة بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى في إيران، عقب اغتيال والده الشهيد علي خامنئي ضمن العدوان الأمريكي- الإسرائيلي المتواصل على طهران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

وقال الخليلي في تغريدة عبر منصة "إكس": "سرتنا كثيرا مسارعة إيران إلى سد الفراغ الذي خَلَّفه مرشدها الراحل؛ فلهم خالص التهاني".

وتابع قائلا: "إذ ندعو الله للمرشد الجديد بالنجاح والتوفيق؛ لنرجو أن يسير على ما سار عليه سلفه في مناصرة القضية الفلسطينية ومواجهة الصهيـونية الآفلة بمشيئة الله؛ والله يتولى المسلمين بحفظه ولطفه".

والأحد، أعلن مجلس خبراء القادة في إيران، مجتبى خامنئي قائداً للثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك خلفًا للشهيد علي خامنئي. وظهر اسم مجتبى خامنئي بقوة بعد اغتيال والده علي خامنئي في 1 مارس 2026، وتردد ذكره كمرشح رئيسي لخلافة منصب المرشد الأعلى.

اقرأ أيضًا: مجتبى خامنئي قائدًا ثالثًا للثورة والجمهورية في إيران.. ماذا نعرف عنه؟

وشكّل اسم السيد مجتبى خامنئي أحد الأسماء الأكثر حضوراً في النقاشات السياسية في إيران وخارجها خلال السنوات الأخيرة، نظراً لموقعه القريب من مركز القرار في الجمهورية الإسلامية، وارتباطه المباشر بمؤسسة القيادة الدينية والسياسية في البلاد. 

