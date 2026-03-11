فلسطين أون لاين

إصابات في اعتداءات الاحتلال جنوب شرق طوباس

11 مارس 2026 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
جنود الاحتلال خلال اقتحامهم أحد المدن في الضفة

أصيب أربعة مواطنين، فجر يوم الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع أربع إصابات لشبان جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب في طمون.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون وانتشرت في أحيائها وداهمت عدة منازل فيها، وانسحبت بعد ذلك دون التبليغ عن اعتقالات.

"الجدار والاستيطان": 1965 اعتداءً إسرائيليًا بالضفة خلال فبراير

وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1965 اعتداء، خلال شباط الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة والتي استمرت عامين تصاعدت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية مخلفة 1125 شهيدًا ونحو 11 ألفًا و700 مصاب، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

