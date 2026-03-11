الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النَّار بغزَّة

فلسطين أون لاين

11 مارس 2026 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
الدمار الذي خلفه الاحتلال جراء قصفه منطقة سكنية كاملة في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مخلفًا مئات الشهداء والمصابين.

وأطلقت آليات الاحتلال، فجر يوم الأربعاء، نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وجدد الاحتلال قصفه المدفعي على مناطق شرقي مدينة غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، وصل إجمالي عدد الشهداء إلى 649 شهيدًا، بينما بلغ عدد الإصابات 1,730 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الانتشال إلى 756.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,134 شهيدًا، و 171,828 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

