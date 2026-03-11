إيران: استهداف منطقة سكنية في طهران والحرس الثوري يدكُّ مواقع إسرائيلية وأمريكية

في اليوم الـ12 من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، مع استمرار قصف واشنطن و"تل أبيب" للمدن والمواقع الإيرانية، في حين تردّ طهران بإطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات نحو الأراضي المحتلة والمصالح الأمريكية في المنطقة.

آخر التطورات في إيران

أفادت وكالة نور نيوز الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة كرج غرب طهران تزامنا مع تحليق طائرات حربية، فيما استهدفت غارات إسرائيلية أمريكية منطقة سكنية وسط العاصمة طهران.

وأفاد مساعد حاكم محافظة كرمان بإسقاط مسيّرة ثانية معادية خلال الساعات الماضية جنوب شرقي إيران.

عمليات حرس الثورة

أعلن حرس الثورة في إيران، منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، إطلاق الموجة 37 من عملية "وعد صادق 4"، التي قال إنها الأعنف والأثقل منذ بدء الحرب.

ولفت الحرس، في بيانه، إلى أنّ الموجة تضمنت "ضرب قواعد العدو في أربيل والأسطول الخامس وبئر يعقوب في تل أبيب".

وأفاد باستخدامه في الموجة 37، صواريخ "خيبر" و"قادر" متعددة الرؤوس الحربية زنة واحد طن وصواريخ "خرمشهر".

وأضاف أنه استخدم صاروخ "خرمشهر" ذو الوزن الثقيل في عملية متعددة الاطلاقات ضد القواعد الأميركية والصهيونية.

وأشار حرس الثورة، إلى أنّ الموجة 37 استمرت لمدة ثلاث ساعات على الأقل، مضيفاً: "ما زلنا نواصل هجماتنا بشكل هادف وبقوة وفي استمرار الحرب لا نفكر إلا في تحقيق النصر الكامل".

إصابات في صفوف المستوطنين

وفي هذا السياق، دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من كيان الاحتلال بعد نشر بيان الحرس، استعداداً لوصول الصواريخ الإيرانية.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن هيئة الإسعاف تتعامل مع عدة مصابين جراء التدافع نحو الملاجئ، فيما أكدت مواقع إعلامية عبرية سقوط قنابل عنقودية من صاروخ انشطاري أطلِق من إيران جنوب "تل أبيب".

المصدر / فلسطين أون لاين