المعمول الفلسطيني: وصفة تقليدية للأعياد بطعم لا يُقاوم

المقادير:

عجينة المعمول:

1 كيلو سميد ناعم

نصف كوب طحين

2 ملعقة كبيرة سكر

3 ملعقة كبيرة يانسون مطحون

مستكة ومحلب حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة باكينغ باودر (لجعل المعمول طري)

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف كوب حليب فاتر

نصف كوب ماء فاتر

كوب سمنة

نصف كوب زيت ذرة

بهارات الكعك (دقة المعمول): يانسون مطحون وكركم للون حسب الرغبة

حشوة التمر:

1 كيلو عجوة (تمر) لكل 1 كيلو سميد

يانسون مطحون

رشة قرفة حسب الرغبة

طريقة التحضير:

تحضير العجينة:

اخلطي جميع مقادير العجينة معًا، ما عدا الخميرة، وافركيها جيدًا حتى تمتزج بالكامل.

اتركي العجينة حتى اليوم التالي لتتشرب السمنة والزيوت.

إضافة الخميرة والسوائل:

في اليوم الثاني، أضيفي نصف كوب الحليب مع ملعقة الخميرة إلى السميد، مع نصف كوب ماء ونصف كوب حليب إضافي، أي ما يعادل كوب كامل من السوائل.

اتركي العجينة لترتاح قليلاً.

تحضير الحشوة:

اخلطي العجوة مع ملعقة سمنة و3 ملاعق يانسون مطحون.

يمكن استخدام الزبدة بدل السمنة حسب الرغبة.

شكلي الحشوة على شكل كرات للمعمول أو حبال طويلة للكعك.

حشو وتشكيل المعمول:

قطعي العجينة إلى قطع صغيرة أكبر من حجم كرات الحشوة.

احشي كل قطعة بالتمر وشكليها في القالب المخصص للمعمول.

اتركي الصينية لترتاح قليلاً قبل الخبز.

الخبز:

سخني الفرن على حرارة متوسطة.

اخبزي المعمول حتى يصبح قاع الحبة أشقر فاتح، ثم انقليه إلى الشواية العلوية حتى يتحمر الوجه بلون ذهبي فاتح.

اتركيه ليبرد قبل نقله من الصينية لتجنب التفتيت.

التقديم:

رشي السكر الناعم على سطح المعمول قبل التقديم.

استمتعي بمذاق المعمول الفلسطيني التقليدي وشكله الرائع.

المصدر / فلسطين أون لاين