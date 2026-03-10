فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيران تشترط ضمانات أمنية لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"

"الصحة": 649 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار بغزة

برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

أكثر من 9 آلاف طلب تعويض للمستوطنين جراء الصواريخ الإيرانية

صواريخ إيران تُجبر المتحدث باسم جيش الاحتلال على الهروب للملاجئ

الأقصى في مرمى طقوس "قربان الفصح".. وتحذيرات من كسر الوضع القائم

عراقجي: إيران مستعدة لمواصلة الهجمات و"المفاوضات مع واشنطن لم تعد مطروحة"

الإصابة تهدد آمال نيمار في العودة لمنتخب البرازيل

أفكار لمضاعفة الأجر في العشر الأواخر من رمضان

البراوي: عامان من الحرب وعائلات شهداء وجرحى غزة بلا مخصصات مالية

إيران تشترط ضمانات أمنية لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"

10 مارس 2026 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
...
الخارجية الإيرانية: الضمانات الأمنية شرطنا الأساسي لوقف الحرب مع أمريكا و"إسرائيل"

 اشترطت وزارة الخارجية الإيرانية توفير ضمانات أمنية واضحة كشرط أساسي لأي موافقة على وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وفي تصريحات لصحيفة "شرق" الإيرانية الصادرة الثلاثاء، أكد كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيرانية، أن "أي هدنة أو إنهاء للحرب يجب أن يرافقه تعهدات بعدم تكرار الاعتداءات على إيران"، محذرا من أن غياب مثل هذه الضمانات يجعل الحديث عن وقف إطلاق النار "لا معنى له ".

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده لم تكن الطرف البادئ بأي عمل حربي، مشيرا إلى أن الهجمات الصاروخية التي نفذتها بلاده، جاءت في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، استنادا إلى أحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكشف غريب آبادي عن أن الأيام القليلة الماضية شهدت مساع دبلوماسية نشطة قادتها كل من الصين وروسيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية، للتوسط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

المصدر / وكالات
#إيران #أمريكا #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة