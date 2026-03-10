أكثر من 9 آلاف طلب تعويض للمستوطنين جراء الصواريخ الإيرانية

كشف موقع "القناة 7" العبري جزئيًا عن بعض الخسائر الفادحة التي مُنيت بها دولة الاحتلال خلال عدوانها المتواصل على إيران، وما أعقبه من رد إيراني بإطلاق موجات من الصواريخ والمسيرات اتجاه الأراضي المحتلة، مصيبة مواقع حساسة داخل الكيان، عمِدت دولة الاحتلال على التكتم عنها.

وقد أظهرت البيانات حسب القناة، تقديم 9,115 طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستوطنين منذ بدء العدوان على إيران، وسط استمرار التعتيم الرسمي حول حجم الخسائر الحقيقية.

وأفادت القناة، أن الطلبات توزعت على المدن الكبرى كالآتي: "تل أبيب" 4,609 طلبات، عسقلان 3,664 طلبًا، القدس 181 طلبًا، عكا 494 طلبًا، وطبريا 167 طلبًا، ما يعكس حجم الخسائر الكبير الذي لحق بدولة الاحتلال، وسعيها جاهدًا للتكتيم عليها.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام لا تعكس سوى جزء صغير من حجم الأضرار الفعلية، في ظل سياسة الاحتلال المتعمد لعدم الإعلان الكامل عن الخسائر.

ويأتي ذلك بينما تواصل دولة الاحتلال فرض قيود على المعلومات الرسمية، في محاولة للسيطرة على الرواية الإعلامية حول تأثير الحرب، في حين يظل المستوطنون عرضة للمعاناة اليومية دون حماية حقيقية أو تعويض كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين