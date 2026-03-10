عراقجي: إيران مستعدة لمواصلة الهجمات و"المفاوضات مع واشنطن لم تعد مطروحة"

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، أن بلاده جاهزة لمواصلة الهجمات الصاروخية ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل" طالما كان ذلك ضرورياً، مستبعدًا استئناف أي محادثات مع واشنطن بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران انتهت "إلى حد كبير".

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة PBS نيوز الأمريكية: "المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تعد مطروحة لدى طهران"، مشيرًا إلى أن تجربة إيران السابقة مع الحوار كانت "مريرة" وأدت إلى فقدان الثقة بالجانب الأمريكي. وأضاف أن تعيين مجتبى خامنئي كقائد جديد لإيران يعكس استمرارية النهج السياسي للمرشد السابق علي خامنئي، مؤكدًا أن الوقت لا يزال مبكرًا لمعرفة موقف القائد الجديد من التفاوض أو وقف إطلاق النار.

وأوضح عراقجي أن إيران قبلت بالمفاوضات بعد أن تعهد الجانب الأمريكي بعدم شن هجوم، إلا أن الولايات المتحدة شنت هجومًا بعد ثلاث جولات من المحادثات، ما جعل العودة إلى الحوار مستبعدة. وأشار إلى أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية استهدفت تحقيق تغييرات سريعة في الحكم، لكنها فشلت في ذلك، مؤكداً أن خطط الطرفين الحالية لم تحقق أهدافها أيضًا.

الحرب وتأثيرها على المنطقة

وأشار عراقجي إلى أن التدخل الأمريكي والإسرائيلي أثر سلبًا على أسواق النفط العالمية بسبب توقف الإنتاج وتأخر نقل الشحنات، مؤكداً أن إيران لم تغلق مضيق هرمز، وأن الوضع الحالي ناجم عن التصعيد العسكري للولايات المتحدة و"إسرائيل".

كما شدد على أن الهجمات الإيرانية تأتي في إطار الدفاع المشروع عن النفس، رافضًا اتهامات استهداف المدنيين، ومؤكدًا أن أي خسائر تقع في المنطقة تتحمل مسؤوليتها الدول المعتدية. وأقرّ بأن المنشآت الإيرانية، بما في ذلك النووية والصاروخية، تعرضت لهجمات، لكنها لم تنجح في وقف برنامج الصواريخ النووية الإيرانية أو تعطيل تكنولوجيا الدفاع التي طورتها طهران بنفسها.

وقال عراقجي: "إيران تحتفظ بحقها الكامل في حماية شعبها وأراضيها، وأي توسع للقتال في المنطقة هو نتيجة مباشرة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي".

المصدر / وكالات