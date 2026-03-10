"الاقتصاد" تطلق حملة واسعة لضبط الأسعار في الأسواق والمحال التجارية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، الثلاثاء، عن بدء حملة واسعة في الأسواق والمحال التجارية والمولات والباعة المتجولين، بهدف ضبط الأسعار.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الحملة تنفذ بمشاركة عدة وزارات حكومية، إلى جانب وزارة الزراعة ومباحث التموين، في إطار الجهد المشترك لمتابعة الأسواق.

وبينت أن الحملة تهدف الحملة إلى إلزام أصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات والمولات التجارية بوضع قوائم بأسعار السلع التي يتم بيعها للمواطنين، وعدم التلاعب بها.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها لن تتهاون مع كل من يتلاعب بأسعار السلع أو يستغل حاجة المواطنين للسلع الضرورية.

وأكدت أن طواقمها ستصدر محاضر ضبط بحق كل المخالفين للتعليمات، بما يسهم في التسهيل على المواطنين وعدم وقوعهم ضحية لجشع بعض الباعة.

وطالبت الوزارة المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين والمحتكرين للسلع، والتواصل مع مندوبي الوزارة في المحافظات للتعامل معهم.

كما طمأنت المواطنين بتوفر السلع والبضائع في الأسواق والمحال التجارية، مؤكدة متابعتها المتواصلة للأسواق.

المصدر / فلسطين أون لاين