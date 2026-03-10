فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الاقتصاد" تطلق حملة واسعة لضبط الأسعار في الأسواق والمحال التجارية

ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطالبون بجلسات عاجلة لمناقشة حرب إيران

الحرس الثوري يؤكد بأنه سيمنع تصدير النفط طالما أن الحرب مستمرة

مباحثات هاتفية بين بوتين وترامب حول الحرب في إيران ومسار السلام في أوكرانيا

حزن واسع في غزة.. الصحفية "شمالي" شهيدة في يوم المرأة العالمي

الداخل المحتل: إضراب للسلطات المحلية العربية احتجاجًا على تصاعد الجريمة

أسعار النفط تهوي بعد تلويح ترمب بقرب نهاية حرب إيران ورفع العقوبات

فضل ليلة القدر.. موعدها وعلاماتها وأعظم ما يُقال فيها

محافظة القدس تحذِّر من تحريض منظمات "الهيكل" ضد المسجد الأقصى

الأرض تقترب من حقبة مناخية أكثر خطورة.. ودراسة جديدة تدق ناقوس الخطر

"الاقتصاد" تطلق حملة واسعة لضبط الأسعار في الأسواق والمحال التجارية

10 مارس 2026 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
...
الحملة تهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، الثلاثاء، عن بدء حملة واسعة في الأسواق والمحال التجارية والمولات والباعة المتجولين، بهدف ضبط الأسعار.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الحملة تنفذ بمشاركة عدة وزارات حكومية، إلى جانب وزارة الزراعة ومباحث التموين، في إطار الجهد المشترك لمتابعة الأسواق.

وبينت أن الحملة تهدف الحملة إلى إلزام أصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات والمولات التجارية بوضع قوائم بأسعار السلع التي يتم بيعها للمواطنين، وعدم التلاعب بها.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها لن تتهاون مع كل من يتلاعب بأسعار السلع أو يستغل حاجة المواطنين للسلع الضرورية.

وأكدت أن طواقمها ستصدر محاضر ضبط بحق كل المخالفين للتعليمات، بما يسهم في التسهيل على المواطنين وعدم وقوعهم ضحية لجشع بعض الباعة.

وطالبت الوزارة المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين والمحتكرين للسلع، والتواصل مع مندوبي الوزارة في المحافظات للتعامل معهم.

كما طمأنت المواطنين بتوفر السلع والبضائع في الأسواق والمحال التجارية، مؤكدة متابعتها المتواصلة للأسواق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار #الاقتصاد #محال تجارية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة