مباحثات هاتفية بين بوتين وترامب حول الحرب في إيران ومسار السلام في أوكرانيا

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية تناولت تطورات الحرب على إيران، والأزمة الأوكرانية، وتأثير الاضطرابات الجارية على أسواق الطاقة العالمية، في أول اتصال بينهما خلال العام الجاري.

جاءت المحادثة بعد ساعات من تصريحات لبوتين حذّر فيها من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية، وأدت إلى أكبر ارتفاع في أسعار النفط منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، خاصة بعدما خفّضت دول خليجية إنتاجها إثر إغلاق مضيق هرمز.

أفكار روسية لإنهاء الحرب في إيران

وأوضح الكرملين أن ترامب اتصل ببوتين لبحث "الأفكار الروسية لإنهاء الصراع في إيران سريعاً"، إلى جانب مناقشة تطورات الجبهة الأوكرانية وتأثير وضع فنزويلا في السوق النفطية العالمية.

وفي مؤتمر صحفي من ناديه للجولف في فلوريدا، قال ترامب إن الاتصال كان "جيداً للغاية"، مضيفاً أن بوتين أبدى رغبة في لعب دور في تهدئة الوضع مع إيران.

وقال ترامب لبوتين: "يمكنك أن تكون أكثر نفعاً إذا أنهيت الحرب بين أوكرانيا وروسيا، فذلك سيكون أكثر فائدة".

تحذيرات من توقف إمدادات النفط عبر هرمز

وكان بوتين قد صرّح بأن القتال في إيران يهدد بتعطيل الإمدادات النفطية المرتبطة بمضيق هرمز، محذراً من توقف إنتاج واسع النطاق يعتمد على النقل البحري عبر الممر الحيوي.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده – ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر احتياطات للغاز – مستعدة لاستئناف التعاون مع الأسواق الأوروبية إذا رغبت في العودة إلى اتفاقات طويلة الأمد.

واشنطن تدرس تخفيف العقوبات النفطية على روسيا

ثلاثة مصادر مطلعة ذكرت لرويترز أن إدارة ترامب تدرس تخفيف العقوبات النفطية على موسكو لتعزيز المعروض العالمي من الخام وسط الاضطرابات الشديدة في الإمدادات الشرق أوسطية.

وقد يشمل القرار – إذا اتُخذ – تخفيفاً واسعاً للعقوبات أو منح استثناءات محددة لبعض الدول، مثل الهند، لشراء النفط الروسي دون التعرض لإجراءات عقابية، بما في ذلك الرسوم الجمركية.

وكانت واشنطن قد سمحت للهند الأسبوع الماضي بشراء شحنات من النفط الروسي العالقة على ناقلات في البحر بشكل مؤقت.

التقدم الروسي في أوكرانيا وضغوط على كييف

وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، إن الاتصال كان "مهماً للغاية" وقد ينعكس على مسار التعاون بين البلدين.

وأضاف أن ترامب يرى أن مصلحة الولايات المتحدة تتمثل في إنهاء سريع للحرب في أوكرانيا عبر وقف إطلاق النار وحل طويل الأمد.

وأشار أوشاكوف إلى أن التقدم الميداني للقوات الروسية يجب أن يدفع كييف نحو البحث عن تسوية عبر التفاوض، في وقت تشهد فيه الجبهات تحولات عسكرية تضيق خيارات أوكرانيا.

المصدر / رويترز