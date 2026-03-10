مع دخول الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها الـ11، أكّد مقر "خاتم الأنبياء" العسكري أنّ زمن التفرّد الأميركي - الإسرائيلي في إدارة الصراعات قد انتهى، و"لم يعد بإمكان واشنطن والاحتلال شن حرب على إيران وإنهائها متى شاء".

وكان سفير إيران لدى الأمم المتحدة قد أكد منذ أيام، أن عدد شهداء العدوان تجاوز الـ 1332 شهيداً مدنياً، بعدما كان رئيس قسم الطوارئ الإيرانية قد أشار إلى أن عدد الجرحى تجاوز 6000 جريح

يُشار إلى أن ما يفوق الـ 200 طفل و200 امرأة استشهدوا في العدوان، هذا عدا عن الخسائر المادية التي تسبب بها العدوان في البنية التحتية للبلاد.

آخر التطورات في إيران

ارتقى 5 شهداء مدنيين فجر يوم الثلاثاء في استهداف منزل سكني في "أراك"، إثر العدوان الأميركي الإسرائيلي على البلاد.

كما استهدف العدوان الإسرائيلي- الأميركي على إيران، العاصمة طهران، ومواقع عديدة أخرى.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى أنّ العدوان على طهران استهدف منازل سكنية في منطقة "رسالت"، مشيرةً إلى تقارير تتحدث عن استشهاد عدد من الأطفال خلال هذا العدوان.

عمليات حرس الثورة

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة في إيران، اليوم الثلاثاء، أن القوة البرية في الحرس استهدفت مقر الجيش الأميركي في قاعدة "حرير" في إقليم كردستان العراق بخمسة صواريخ.

وفي هذا السياق، أكّد المتحدث باسم حرس الثورة في إيران، العميد علي رضا نائيني، تدمير جميع البنى التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة، مؤكداً استمرار القتال، وأن "إيران هي من سيحدد نهاية هذه الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين