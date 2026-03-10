فلسطين أون لاين

آخر التطورات.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

10 مارس 2026 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
غارة جوية إسرائيلية على أحد المنازل بغزة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزة، عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل المواطنين، مستغلًا انشغال دول العالم بالعدوان على إيران ولبنان لـ"تصعيد مجازره في قطاع غزة" وتشديد الحصار المفروض عليه.

وجدد الاحتلال قصفه المدفعي على مناطق شرقي مدينة غزة، فيما شهدت مدينة غزة إطلاق نار متقطع وقذائف من قبل الزوارق الحربية صوب ساحل البحر.

وأطلقت آليات الاحتلال النار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما شن طيران الاحتلال غارة استهدفت مناطق شرقي خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال غارات على شرقي المحافظة الوسطى.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النّار إلى 648 شهيدًا و17,728 إصابة، بينما بلغت إجمالي حالات الانتشال 755 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,133 شهيدًا و 171,826 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

