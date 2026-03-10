لبنان: غارات على الجنوب وحزب الله يدمّر 3 دبابات "ميركافا" في الخيام

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي عدوانه على لبنان، فيما لا يزال حزب الله يدك تجمعات الاحتلال ويستهدف الأراضي الفلسطينية محققًّا إصابات مباشرة.

آخر التطورات الميدانية في لبنان

شنَّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على عدة مدن وقرى في جنوب لبنان، واستهدف الاحتلال بغاراته بلدات برج رحال، صريفا، أنصارية، ذوطر الشرقية، عربصاليم، برغز، الخيام، والطيري، وبيت ليف، وبنت جبيل، وياطر، ومجدل زون.

إضافة إلى البياضة، وحانين، وجويا، وحاريص، وتبنين، وطير دبا، وكونين، وبيت ياحون في جنوب لبنان، إضافة إلى مدينة الهرمل في البقاع شرق البلاد.

وأعلن وزارة الصحة اللبنانية، عن تجاوز حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ فجر الاثنين 2 آذار/مارس وحتى بعد ظهر اليوم حاجز الـ 486 شهيدًا و1313 جريحًا.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، إنَّ جيش الاحتلال واصل قصف مناطق متفرقة في لبنان، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، إضافة إلى تدمير عشرات المباني والبنى التحتية.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله، فجر يوم الثلاثاء، عن سلسلة عمليات نفذها ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي، مركدًا تصدي المقاومة لمحاولات توغّل الاحتلال، حيث شهدت الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام جنوبي لبنان اشتباكات ضارية في محيط المعتقل.

ونجحت المقاومة في تدمير ثلاث دبابات "ميركافا" عبر استدراج قوات العدو إلى كمائن محكمة واستهداف فرق الإخلاء بالأسلحة المناسبة، ما أدّى إلى احتراق الآليات ووقوع إصابات مؤكدة، وفق بيان نشره الإعلام الحربي للمقاومة.

وفي بيان منفصل، أعلن حزب الله استهداف الموقع المستحدث في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة، كما استهدفت المقاومة مربض المدفعية التابع للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد بصلية صاروخية.

وضربت المقاومة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية مقابل بلدة عيترون الحدودية بصلية صاروخية. وكذلك استهدفت الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدودية بصلية صاروخية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة عند الساعة 01:30 من فجر الثلاثاء، ثكنة "يفتاح" بصلية صاروخيّة.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنّ مجاهديها استهدفوا قاعدة "غيفع" الإسرائيلية للتحكّم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلّة، بصلية صاروخيّة نوعيّة.

وبصلية صاروخيّة، استهدف مقاومو حزب الله تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في الموقع المستحدث في بلدة مركبا.

كما طالت الصليات الصاروخية والنوعية مربض مدفعيّة قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة، وتجمّعاً لقوّات "الجيش" الإسرائيلي عند مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس الحدوديّة.

كذلك، استهدفت المقاومة بقذائف المدفعية تجمّعاً لجنود العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الخانوق في قرية عيترون.

المصدر / فلسطين أون لاين