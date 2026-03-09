انفجار يستهدف كنيساً يهودياً في لييج البلجيكية

فلسطين أون لاين

09 مارس 2026 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
...
الشرطة البلجيكية تنتشر في مكان الإنفجار

نقلت هيئة البث (في آر تي) ومحطة (آر تي بي إف) ‌عن الشرطة البلجيكية القول إن كنيسا يهوديا في مدينة لييج تعرض لأضرار جراء انفجار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقالت هيئة البث إن سبب الانفجار الذي وقع عند الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) غير معروف.

وقال ويلي ديماير رئيس بلدية لييج في تصريحات لمحطة (آر تي بي إف) العامة الناطقة بالفرنسية إن الواقعة ‌تشكل “عنفا شديدا مرتبطا بمعاداة السامية”وفق تعبيره.

وأفادت الهيئة بأن ‌الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ الكنيس، بالإضافة إلى نوافذ مبنى آخر على ‌الجانب المقابل من الطريق.

وأغلقت الشرطة الشارع مع مباشرة فريق متخصص لمكافحة الإرهاب التحقيق.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة المحلية بعد.

المصدر / وكالات
#بلجيكا #انفجار #كنيس يهودي

