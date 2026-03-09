"حماس": الاحتلال يستغل انشغال العالم لتصعيد عدوانه وارتكاب مجازر دامية في غزَّة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال ارتكب مجازر مروعة بحق أهالي قطاع غزة، حيث قصف أمس مجموعة من المدنيين غرب مدينة غزة قبيل الإفطار، فيما أدى قصف مدفعي فجر اليوم الإثنين إلى استهدف خيام النازحين واستشهاد ثلاث نساء، من بينهن صحفية، في تصعيد خطير وخرق كبير وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، ظهر يوم الاثنين أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بمتابعة العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران ولبنان لتصعيد مجازره ضد قطاع غزة وتشديد الحصار عليه عبر إغلاق المعابر، وخاصة معبر رفح.

الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم

وأوضح أن الاحتلال يستفيد من الدعم الأمريكي المطلق في عدوانه على المنطقة من أجل انتهاك وقف إطلاق النار وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين في القطاع.

ودعا قاسم جميع الوسطاء إلى التحرك لوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووضع حد لهذه التجاوزات، ورفع الحصار عن القطاع بشكل عاجل، مؤكداً أن الاحتلال يستهين بكل الأعراف والقوانين الدولية عبر قصف خيام النازحين وقتل النساء واستمرار الحصار.





المصدر / فلسطين أون لاين