"معاريف": "الجيش الإسرائيلي" لا يستطيع  إدارة جبهتين في الوقت نفسه

قالت صحيفة معاريف العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي" لا يستطيع إدارة جبهتين في الوقت نفسه مع إطلاق آلاف الذخائر يومياً، جراء تواصل الهجوم من إيران ولبنان.

وذكرت صحيفة "معاريف" أنّ نحو مليوني مستوطن يعيشون منذ أيام، "تحت هجوم من لبنان وإيران، مؤكدة أنّ "الجيش الإسرائيلي" ليس قوة عظمى بحجم الولايات المتحدة الأميركية.

ولفتت إلى أن طائرات الاحتلال "غارقة في العدوان على إيران، الأمر الذي انعكس على حجم العمليات في لبنان".

وأوضحت "معاريف" أنّ "النشاط العسكري" في لبنان " يتركز على "استهداف مسؤولين بارزين وضرب الضاحية الجنوبية لبيروت بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية".

ولفتت الصحيفة إلى أن جزءاً صغيراً فقط من القوة الجوية المتبقية يُستخدم لمساعدة القوات البرية على خط الدفاع الجديد، لكنه ليس بالمستوى القادر على شلّ حزب الله.

المصدر / فلسطين أون لاين