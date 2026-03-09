إيران: 1300 شهيد خلال أسبوع والحرس الثوري يستهدف الأراضي المحتلة

في اليوم العاشر من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، تتواصل الهجمات على طهران في الوقت الذي لا يزال فيه الحرس الثوري يستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة والقواعد الأمريكية، مع إعلان الجيش الأمريكي ارتفاع حصيلة جنوده القتلى في هذه الحرب إلى 8.

شهداء في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، ارتقاء نحو 1300 شهيد خلال الأسبوع الأول من العدوان الأمريكي والإسرائيلي الواسع الذي يستهدف الأراضي الإيرانية.

وبينت الوزارة في تقريرها الميداني، أن آلة القتل "الصهيوأمريكية" لم تفرق بين صغير وكبير، حيث ضمت قائمة الشهداء 198 امرأة و190 فتى دون سن الـ18، بالإضافة إلى 6 أطفال دون الخامسة، مشيرة إلى أن أصغر الضحايا رضيعة لم تتجاوز 8 أشهر، فيما كان أكبرهم مسن يبلغ من العمر 88 عاماً.

وأوضحت الصحة الإيرانية أن الأطفال شكلوا نحو 30% من إجمالي الشهداء، في مؤشر خطير على تعمد استهداف الأجيال الناشئة. وسجلت مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية واحدة من أبشع مجازر الأسبوع الأول، بارتقاء 168 طالبة ومعلمة في غارة غادرة استهدفت الصرح التعليمي في اليوم الأول للحرب.

صواريخ إيرانية تجاه الأراضي المحتلة

أطلقت إيران، فجر يوم الاثنين، رشقات صاروخية مكثّفة على "إسرائيل"، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن القصف تضمن صواريخ انشطارية.

ودوّت صفّارات الإنذار في مناطق واسعة من الجليل والجولان على الحدود الشمالية بعد إطلاق صواريخ جديدة، فيما أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي، إصابة إسرائيلي إثر سقوط شظايا صاروخ في ريشون لتسيون جنوب "تل أبيب".

وقال التلفزيون الإيراني، إن إيران أطلقت الموجة الأولى من الصواريخ بقيادة مجتبى خامنئي باتجاه "إسرائيل".

