بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

09 مارس 2026 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
اقتحام قوات الاحتلال لمدن الضفة (أرشيفية)

واصلت قوات الاحتلال، فجر يوم الاثنين، حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 7 مواطنين بينهم أربعة أسرى محررين، إضافة إلى اعتقال شابين آخرين لم تُعرف هويتهما حتى اللحظة، وذلك خلال اقتحام بلدات ومدن في محافظات نابلس وقلقيلية والخليل.

ففي محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوب المدينة، واعتقلت الأسير المحرر جهاد صالح نشاطة بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب رحال الهندي من مدينة نابلس، حيث جرى نقلهما إلى جهة مجهولة.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة شرق المحافظة، واعتقلت الأسير المحرر صهيب برغوثي، كما اعتقلت الشاب براء محمود شهوان من بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وخلال اقتحام مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين محمود خدرج ومحمود الخاروف.

أما في محافظة الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب بشير سليمية بعد مداهمة منزله في بلدة إذنا غرب الخليل، كما اعتقلت شابين آخرين قبيل انسحابها من البلدة عقب عمليات دهم وتفتيش واسعة، دون أن تُعرف هويتهما حتى الآن.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
