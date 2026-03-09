لبنان: غارات على الضاحية الجنوبية وحزب الله يُفشِل إنزالًا جديدًا في النبي شيت

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الثامن تواليًا، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى، فيما لا يزال حزب الله يدكُّ بالصواريخ والمسيرات تجمعات الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة.

آخر التطورات الميدانية

قالت الوكالة الوطنية إن الطيران الحربي المعادي استهدف فجراً محيط حي الأميركان - سان تريز منطقة صفير والمنطقة بين الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية.

وارتقى 3 شهداء وإصابة 16 آخرين في قصف الاحتلال بلدة جويا جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة انتشال الشهداء وإسعاف المصابين تمّ بعد اتصالات أجريناها مع الجيش اللبناني و«اليونيفيل» ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني.

عمليات حزب الله

بعد فشل الإنزال الإسرائيلي قبل يومين في بلدة النبي شيت بالبقاع الشرقي، حاول الاحتلال مجددًا تنفيذ إنزال في المنطقة نفسها.

وأعلن حزب الله أنّ «أعين المجاهدين وأسلحتهم كانت بالمرصاد».

وأوضح أنّه عند الساعة 00:10 من فجر اليوم «رصد مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تسلّل نحو 15 مروحيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي من الاتّجاه السوري.

وحلّقت المروحيّات المعادية فوق السلسلة الشرقيّة، تحديدًا في أجواء قرى جنتا، يحفوفا، النبي شيث، عرسال، ورأس بعلبك، حيث عمد عدد منها إلى إنزال قوّة مشاة في سهل سرغايا رُصِد تقدّمها باتجاه الأراضي اللبنانيّة».

وأكد أنّ مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا «بالتصدّي للمروحيّات وللقوّة المتسلّلة بالأسلحة المناسبة.

وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها المقاومون عند الساعة 05:50 فجرًا بصليةٍ صاروخيّة.

وأعلن حزب الله الاشتباك مع قوة إسرائيلية توغلت باتجاه بلدة العديسة الحدودية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية ما أجبرها على التراجع إلى خلة المحافر في خراج البلدة.

وعند السادسة والنصف من صباح اليوم، استهدف حزب الله تجمّعاً لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في خلّة المحافر بصليةٍ صاروخيّة.

كما استهدف قوّة تابعة لجيش العدو بقذائف المدفعية بعد رصدها تتقدم باتّجاه بلدة عيترون الحدوديّة.

المصدر / فلسطين أون لاين