3 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال خيام النازحين وسط قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النَّار في قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، ومخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى منذ توقيع الاتفاق.

وفي آخر التطورات الميدانية، ارتقى خلال الساعات الماضية 3 شهداء بينهم طفلتان، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيام النازحين وسط قطاع غزة.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات وصول 3 شهداء، بينهم طفلتان وأشلاء، و10 إصابات، بينهم 3 أطفال، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن من بين الشهداء المواطنة نور صالح الشلالفة (30 عاما) والطفلة سلسبيل أنور فراج (12 عامًا)، والصحفية أمال محمد شمالي (46 عاما).

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من مجزرة دامية ارتقى فيها 3 شهداء جراء قصف الاحتلال مركبتهم قرب جامعة الأزهر في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قتل جيش الاحتلال في خروقاته المتواصلة عبر القصف وإطلاق النار أكثر من 636 فلسطينيًا، وأصاب أكثر من 1704 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية ارتفعت إلى 72,123 شهيدًا و171,805 إصابات، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.





المصدر / فلسطين أون لاين