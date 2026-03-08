شهيدان في خانيونس وجباليا وسط قصف جوي مدفعي متواصل

فلسطين أون لاين

08 مارس 2026 . الساعة 08:04 بتوقيت القدس
636 فلسطينيًا استشهدوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025

يواصل الاحتلال شن غارات جوية وتنفيذ قصف مدفعي وبحري على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن خروقاته اليومية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر صحافية في القطاع باستشهاد شخصين في ساعة متأخرة من مساء السبت، أحدهما شاب في قصف استهدف منزلا في خانيونس، والآخر جراء قصف آخر استهدف جباليا البلد شمالي القطاع.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي مواقع متفرقة شرق حي التفاح، شرق مدينة غزة، شمالي القطاع.

إلى ذلك، أطلقت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة وقذائفها تجاه ساحل مدينة غزة، فيما شهدت المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة قصفًا مدفعيًا متقطعًا.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحتى مساء الخميس، قتل جيش الاحتلال في خروقاته المتواصلة بالقصف وإطلاق النار أكثر من 636 فلسطينيًا وأصاب أكثر من 1704 آخرين.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,123 شهيدًا و 171,805 إصابات، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #خطة ترامب #المرحلة الثانية #خروقات إسرائيلية

