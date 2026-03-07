العدوان على إيران استهدف 6668 وحدة مدنية و195 طالبا ومعلّما استشهدوا

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، يوم السبت، أنّ العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران أصاب حتى الآن 6668 وحدة مدنية، بينها 5535 وحدة سكنية، و14 مركزا طبيا، و65 مدرسة، و1041 وحدة تجارية، و13 مركزا تابعا لجمعية الهلال الأحمر، بحسب التلفزيون الإيراني.

وجاء في بيان الجمعية، أنّ عددا كبيرا من مركبات الإغاثة والإنقاذ تضررت في الهجمات، مع إصابة العديد من عمّال الإغاثة وموظفي الجمعية بجروح.

فيما دعت الجمعيةُ المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لحماية المدنيين، كما ورد في وكالة الأناضول.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ارتكبت جريمة صريحة ويائسة، بشنّها هجوما على محطة تحلية المياه في جزيرة قشم، ما أدى إلى تعطيل إمدادات المياه عن 30 قرية".

وأضاف الوزير، أنّ استهداف البنية التحتية الحيوية لإيران يعدّ "إجراء خطيرا للغاية ستعقبه عواقب ثقيلة"، قائلا إنّ "الولايات المتحدة هي من وضع أساس هذا النهج، وليس إيران".

كما أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الإيرانية، حسين صادقي، السبت، أنّ 195 طالبا ومعلما لقوا حتفهم منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير، مضيفا أنّ 68 مدرسة تعرضت لهجمات في العدوان.

وأوضح صادقي، أنّ جريمة قصف مدرسة "الشجرة الطيبة" للبنات في مدينة ميناب، أسفرت عن 168 من القتلى، من الطالبات والمعلمات، و110 جرحى، مضيفا مقتل معلّم وخمسة تلاميذ أيضا في مدينة لامرد في محافظة فارس، وفق وكالة "مهر" الإيرانية.

وفي القطاع الصحي، ذكرت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أنّ 10 من العاملين في القطاع الصحي الإيراني قُتلوا في الحرب حتى الآن.

وعن تضرر المدارس، صرّح مدير عام التربية والتعليم في محافظة كردستان، فؤاد حسيني، بأنّ 65 مدرسة في المحافظة تعرّضت لهجمات وأضرار.

وأوضح أنّ هذه المدارس تقع في مختلف أنحاء المحافظة الحضرية، وأنّ الأضرار الناجمة عن الهجمات تراوحت بين متوسطة وجسيمة.

المصدر / وكالات