جيش الاحتلال يجدد تحذيره لسكان الضاحية الجنوبية بالإخلاء القسري

07 مارس 2026 . الساعة 19:37 بتوقيت القدس
معطيات رسمية تفيد بأن عدد النازحين من الجنوب اللبناني بلغ 95 ألفا و773 شخصا

جدد جيش الاحتلال يوم السبت تحذيره لمن تبقى من سكان ضاحية بيروت الجنوبية بإخلائها “فورا”، منذرا بمواصلة الغارات في المنطقة التي تعتبر معقل “حزب الله” قرب العاصمة اللبنانية.

ونشر متحدث باسم جيش الاحتلال عبر منصة إكس “إنذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدا لمن لم يخل المنطقة بعد”، مضيفا “نعود ونؤكد: أنقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورا”.

ونزح عشرات الآلاف من سكان الضاحية بعد صدور أمر إسرائيلي غير مسبوق بإخلاء المنطقة بكاملها مساء الخميس، تبعته سلسلة من الغارات المتتالية التي توقفت منذ مساء الجمعة.

وسبق أن أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن الحرب في الشرق الأوسط، تشكّل حالة طوارئ إنسانية كبرى، مؤكدة على ضرورة الاستجابة الفورية لها.

وقال رئيس قسم الطوارئ ومنسق شؤون اللاجئين الإقليمي في المفوضية، أياكي إيتو، للصحافيين في جنيف، إن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعلنت الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط حالة طوارئ إنسانية كبرى، تتطلب استجابة فورية في أنحاء المنطقة".

ودعت الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيقات سريعة في الغارات الإسرائيلية المميتة التي استهدفت لبنان لتحديد مدى توافقها مع القانون الدولي.

وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إن "الأثر المدمر لهذا النزاع المتجدد بات جليا أمام أعيننا، إذ يدفع المدنيون ثمنا باهظا".

وأضافت أنه "يجب إجراء تحقيقات فورية وشاملة، ولا سيما لتحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد احترمت مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات".

