الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها “جزئيا” اعتبارا من الأحد

من المقرر أن تستأنف الخطوط الجوية القطرية، يوم الأحد، رحلاتها جزئيا عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا” بأن شركة الخطوط الجوية القطرية ستباشر تشغيل عدد من الرحلات المتجهة إلى مطار حمد الدولي في إطار الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة الجوية.

وبحسب الوكالة، تشمل الرحلات المقررة الأحد رحلات قادمة من لندن هيثرو وباريس ومدريد وروما وفرانكفورت وبانكوك.

وأوضحت أن تشغيل هذه الرحلات يأتي ضمن إجراءات “الاستئناف الجزئي” لحركة الملاحة الجوية عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني في قطر “إيقافا مؤقتا لحركة الملاحة الجوية”، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" عدوانها على إيران مخلفة مئات الشهداء والجرحى من الإيرانيين، عقبه رد إيراني استهدف دولة الاحتلال الإسرائيلي والمصالح الأمريكية في المنطقة.

المصدر / الأناضول