استطلاع يظهر معارضة غالبية الأمريكيين للهجمات على إيران

07 مارس 2026 . الساعة 18:05 بتوقيت القدس
54% من الجمهور الأمريكي لا يدعم سياسة الرئيس ترامب تجاه طهران

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن غالبية الأمريكيين يعارضون الهجمات على إيران ولا يدعمون سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسات "بي بي إس نيوز" و"إن بي آر" و"كلية ماريست"، ونشرت نتائجه الجمعة، فإن 56 بالمئة من الأمريكيين يعارضون الهجمات على إيران، مقابل 44 بالمئة يؤيدونها.

كما أظهرت النتائج أن 54 بالمئة لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع التوتر بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة وإيران من جهة أخرى، بينما أعرب 36 بالمئة عن دعمهم لسياساته تجاه إيران.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة حربًا على إيران، أسفرت عن استشهاد مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، فيما ترد طهران على "تل أبيب" بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات المصالح أمريكية في دول الخليج والعراق والأردن.

المصدر / الأناضول
