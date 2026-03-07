شهيد برصاص المستوطنين في مسافر يطا

استشهد مساء يوم السبت، شاب وأصيب شقيقه برصاص مستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة ومصادر طبية، بأن الشاب أمير محمد شناران (28 عاما) استشهد وأصيب شقيقه خالد (33 عاما)، بجروح حرجه إثر اطلاق مستوطنين من مستعمرة سوسيا المقامة على أراضي المواطنين، الرصاص صوبهما اثناء تواجدهما بمحيط منزلهم في خربة واد الرخيم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وباستشهاد الشاب شناران يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 4 شهداء، فيما ارتفع العدد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 40 شهيدًا، في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وخلال فبراير/ شباط نفذ المستوطنون 511 اعتداء في الضفة الغربية، تراوحت بين "الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وحرق الحقول، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية"، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة التي استمرت عامين في قطاع غزة بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما يشمل عمليات قتل واعتقال وتهجير وتوسّع استيطاني.

وخلال تلك الفترة، قتل أكثر من 1121 فلسطينيا، وأصيب نحو 11 ألفا و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين