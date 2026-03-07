فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بين رصاصةٍ وطفولة… باسم الفحّام يقاوم البتر والألم

طهران تعلن استهداف ناقلة نفط لم تلتزم بالتحذيرات في مضيق هرمز

تحقيق إسرائيلي يكشف فوضى مالية داخل جهاز الدعاية الحكومي خلال حرب غزة

واشنطن تقرّ صفقة ذخائر إضافية لـ"إسرائيل" بـ151 مليون دولار

رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: الحرب على إيران بلا خطة واضحة

توظيف الذكاء الاصطناعي لتوجيه الحرب على إيران يطرح أسئلة أخلاقية وقانونية

"العدل الأمريكية" تنشر وثائق تتضمن اتهامات غير مثبتة لترامب في قضية إبستين

إندونيسيا تهدد بالإنسحاب من "مجلس السلام" إذا لم يخدم مصالح الفلسطينيين

تقرير حقوقي: الإبادة في غزة مستمرة "بأدوات أقل صخبًا" رغم وقف إطلاق النار

الحركة.. سلاح بسيط في مواجهة خشونة المفاصل التي تصيب مئات الملايين

طهران تعلن استهداف ناقلة نفط لم تلتزم بالتحذيرات في مضيق هرمز

07 مارس 2026 . الساعة 16:40 بتوقيت القدس
...
يمر من مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل نفط يوميا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، أنه استهدف بطائرة مسيّرة ناقلة نفط لم تلتزم بالتحذيرات المتكررة في مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في بيان إن ناقلة نفط تحمل اسم "بريما" حاولت عبور مضيق هرمز رغم التحذيرات المتكررة من البحرية الإيرانية بأنه غير آمن ومغلق أمام حركة الملاحة، مشيرا إلى استهداف الناقلة بطائرة مسيّرة.

وفق وقت سابق، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، في بيان له: "لن نسمح بعبور نوعين من السفن في مضيق هرمز؛ السفن التابعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وأكد أن الجيش الإيراني سيستهدف هذه السفن إذا حاولت العبور من المضيق، مضيفا: "أما بقية الدول فيمكنها العبور تحت أي علم تشاء".

وتسببت العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبي المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. 

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية عدوانًا عسكريًا على إيران، قتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه "إسرائيل"، كما تهاجم قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ناقلة نفط #طائرة مسيرة #الحرس الثوري #مضيق هرمز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة