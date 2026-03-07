طهران تعلن استهداف ناقلة نفط لم تلتزم بالتحذيرات في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، أنه استهدف بطائرة مسيّرة ناقلة نفط لم تلتزم بالتحذيرات المتكررة في مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في بيان إن ناقلة نفط تحمل اسم "بريما" حاولت عبور مضيق هرمز رغم التحذيرات المتكررة من البحرية الإيرانية بأنه غير آمن ومغلق أمام حركة الملاحة، مشيرا إلى استهداف الناقلة بطائرة مسيّرة.

وفق وقت سابق، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، في بيان له: "لن نسمح بعبور نوعين من السفن في مضيق هرمز؛ السفن التابعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وأكد أن الجيش الإيراني سيستهدف هذه السفن إذا حاولت العبور من المضيق، مضيفا: "أما بقية الدول فيمكنها العبور تحت أي علم تشاء".

وتسببت العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبي المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية عدوانًا عسكريًا على إيران، قتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه "إسرائيل"، كما تهاجم قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين