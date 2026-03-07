إندونيسيا تهدد بالإنسحاب من "مجلس السلام" إذا لم يخدم مصالح الفلسطينيين

سينسحب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا لم يكن إنشاء هذه الهيئة مفيدًا للفلسطينيين، حسبما جاء في بيان حكومي، وذلك في ظل تصاعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

واجه الجنرال السابق انتقادات متزايدة بسبب قراره الانضمام إلى المجلس وتعهده إرسال آلاف من عناصر حفظ السلام إلى غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى عامين من الحرب المدمرة في القطاع الفلسطيني.

وقال برابوو هذا الأسبوع لقادة جمعيات محلية إن عضوية إندونيسيا في مجلس السلام تهدف إلى تحقيق سلام دائم في غزة، وفقا لبيان لوكالة الاتصالات الحكومية.

لكنه أضاف أن بلاده ستنسحب من المجلس إذا لم يخدم مصالح الفلسطينيين أو لم يتفق مع المصالح الوطنية الإندونيسية، على ما نقل بيان عن حنيف العطاس من جبهة الإخوان المسلمين.

وأوضح حنيف "قال الرئيس إنه إذا رأى أنه لم يعد هناك أي فائدة لفلسطين ... وأنه لا يتماشى مع المصالح الوطنية الإندونيسية، فسوف ينسحب".

في بيان صدر هذا الشهر حثّ مجلس العلماء الإندونيسي، وهو أعلى هيئة دينية في البلاد، الحكومة الإندونيسية على سحب عضويتها من مجلس السلام، معتبرا أنه "غير فعّال في تحقيق سلام حقيقي في فلسطين".

حضر برابوو الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن الشهر الماضي، وتعهد بإرسال 8000 جندي إلى غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية.

