الرئيس الإيراني: لن نستهدف دول الجوار طالما لم نُهاجَم من أراضيهم

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، أن مجلس القيادة المؤقت في إيران وافق على عدم تنفيذ أي هجمات ضد دول الجوار، ما لم تُستخدم أراضي تلك الدول منطلقًا لشن اعتداءات على إيران.

وأكد بزشكيان في تصريح صحفي، يوم السبت، أن "استسلام إيران حلمٌ لن يتحقق أبداً"، معلناً عن قرار مجلس القيادة المؤقت عدم استهداف دول الجوار منذ الآن، "طالما لم يتم استهداف البلاد من أراضيهم".

وشدد على أن طهران ليس لديها أي عداء مع دول الجوار، "بل تمد يدها لهم للتعاون معاً في تعزيز أمن المنطقة"، داعياً هذه الدول للتصدي للمجموعات الإرهابية التي تسعى لاستهداف أمن إيران من أراضيها.

وقال بزشكيان في تصريح صحفي، يوم السبت، إنه يعبّر عن امتنانه للشعب الإيراني في ظل الظروف الحالية، داعيًا إلى وضع الخلافات الداخلية جانبًا والتكاتف للدفاع عن البلاد بكل قوة.

وأشار إلى أن إيران لا تحمل عداوة تجاه دول المنطقة، مقدّمًا اعتذارًا للدول المجاورة عن الهجمات التي طالت أراضيها خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة العمل المشترك مع دول الجوار من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "يجب أن نعمل مع دول الجوار بهدف ضمان وتأمين الأمن والسلام"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الرهان "الأمريكي الإسرائيلي" على استسلام إيران لن يتحقق.

وشدد بزشكيان على التزام بلاده بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، معتبرًا أنه لا يحق لأي طرف تجاهل حقوق إيران، ومؤكدًا أن الشعب الإيراني سيبقى صامدًا حتى تجاوز هذه الأزمة.





المصدر / فلسطين أون لاين