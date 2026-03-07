فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وزارة العمل: 57 ألف امرأة معيلة لأسرهنَّ في غزَّة

الرئيس الإيراني: لن نستهدف دول الجوار طالما لم نُهاجَم من أراضيهم

الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

بـ"قذيفة" فالفيردي.. ريال مدريد ينجو من فخ سيلتا فيغو في الوقت القاتل

موناكو يُسقط باريس في "بارك دي برانس" ويُشعل صراع القمة

دِبلة ومحبس بين الرُّفات.. ناجٍ من مجزرة إسرائيلية يُنقذ ذكرياته بالغربال

ليفربول يعبر وولفرهامبتون بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد

عشرون عاماً في مدرسة الحب

أزمة الوقود تُهدد بانهيار خدمات البلديات في غزة

أحلام على سرير النزوح في غزة

بـ"قذيفة" فالفيردي.. ريال مدريد ينجو من فخ سيلتا فيغو في الوقت القاتل

07 مارس 2026 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
...
فالفيردي يحتفل بتسجيل هدف الفوز لريال مدريد

سجل فيدريكو فالفيردي هدفا في الدقيقة الرابعة ‌من الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة غيرت اتجاهها ليقود ريال مدريد لفوز بشق الأنفس 2-1 على مضيفه سيلتا فيغو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مساء الجمعة والعودة إلى درب الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين.

وتقدم ريال بهدف أوريلين تشواميني في الدقيقة 11، لكن بورخا إجليسياس عادل النتيجة في الدقيقة 25 بعد أن انطلق ويليوت سويدبيرج من الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية منخفضة.

وسيطر ريال مدريد، الذي افتقد جهود تسعة لاعبين ‌بسبب الإصابة والإيقاف، على معظم مجريات الشوط الثاني ‌دون أن يخلق فرصا حقيقية.

وسدد البديل إياغو أسباس كرة ارتدت من القائم ‌في الدقيقة 88، قبل أن يجرب فالفيردي حظه من مسافة بعيدة، واصطدمت تسديدته بالمدافع ودخلت المرمى.

ويحتل ريال المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي يواجه أتليتيك بيلباو السبت.

المصدر / وكالات
#ريال مدريد #فالفيردي #سيلتا فيغو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة