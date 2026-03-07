موناكو يُسقط باريس في "بارك دي برانس" ويُشعل صراع القمة

تكبد باريس سان جيرمان هزيمته الأولى على ملعبه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة ‌القدم هذا الموسم بتعثره 3-1 أمام موناكو مساء الجمعة ليشتعل سباق اللقب.

وتقدم موناكو بهدف سجله مغناس أكليوش في الشوط الأول، وسجل ألكسندر جولوفين وفيمي بالوجون هدفين للضيوف بعد الاستراحة، بينما أحرز برادلي باركولا هدف سان جيرمان، الذي لا يزال متقدما بأربع نقاط على لانس صاحب المركز الثاني في الترتيب.

لكن لانس لديه فرصة لتقليص الفارق عندما يستضيف ميتز متذيل الترتيب بعد غد الأحد. وتقدم موناكو، الذي أقصاه باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، مركزا واحدا ليصبح سادسا برصيد 40 نقطة، ولا يزال متأخرا بفارق 17 نقطة عن الصدارة.

وعاقب أكليوش الفريق المضيف في الدقيقة 27 بعدما أخفق وارن زاير-إيمري في تشتيت الكرة في منطقة جزائه، وتنحى بالوجون جانبا ليتمكن اللاعب الدولي الفرنسي ‌من تسديد الكرة بقدمه اليسرى من مسافة قريبة.

وعزز جولوفين تقدم فريقه في ‌الدقيقة 55 بلمسته الأولى بعد دخوله كبديل، إذ سدد الكرة في المرمى بعد تمريرة عرضية من مامادو كوليبالي. وتجددت آمال باريس ‌سان جيرمان في العودة عندما قلص باركولا الفارق في الدقيقة 71 بتسديدة بالقدم اليمنى من الجانب الأيسر.

لكن موناكو احتاج دقيقتين لاستعادة تقدمه بهدفين، عندما اصطدمت تسديدة بالوجون بنونو مينديز لتغير اتجاهها إلى داخل الشباك.

وسيتعين على سان جيرمان أن يستعيد توازنه قبل مواجهة ضيفه تشيلسي يوم الأربعاء في إطار سعيه للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

المصدر / وكالات