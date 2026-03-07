ليفربول يعبر وولفرهامبتون بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد

تأهل ليفربول إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه وولفرهامبتون 1/3، مساء الجمعة، في دور الستة عشر.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 51 عن طريق أندرو روبرتسون ، حيث سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليهز شباك وولفرهامبتون بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 53 سجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول، بعد عرضية أرضية من روبرتسون، ليضع صلاح الكرة في الشباك بنجاح.

وسجل ليفربول هدفه الثالث في الدقيقة كورتيس جونز في الدقيقة 73، حيث انطلق بالكرة من الجهة اليمنى، حتى وصل إلى مشارف منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية غالطت الحارس سام جونستون، وهزت شباكه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني،سجل هوانج هي تشان الهدف الوحيد لوولفرهامبتون.

وتستأنف في وقت لاحق من السبت ويوم غد الأحد منافسات دور الستة عشر من البطولة، حيث يلعب مانشستر سيتي مع نيوكاسل وأرسنال مع مانسفيلد وريكسهام مع تشيلسي وفولهام مع ساوثهامبتون وبورت فيل مع سندرلاند وليدز مع نورويتش سيتي وويستهام مع برينتفورد.

المصدر / وكالات