طقس فلسطين: أجواء باردة وتوقعات بسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم السبت، غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، شديد البرودة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا، وشديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نهارا، شديد البرودة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

والإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نهارا، شديد البرودة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

