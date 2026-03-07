الحرب على إيران.. صراع الهيمنة وإعادة تشكيل المنطقة

تشهد المنطقة واحدة من أخطر مراحلها منذ سنوات طويلة في ظل التصعيد العسكري الواسع ضد إيران، وهو تصعيد لا يمكن فهمه بوصفه مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل باعتباره جزءًا من صراع أوسع يتعلق بمستقبل المنطقة وتوازنات القوة فيها.

فالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يأتي في سياق مشروع استراتيجي يسعى إلى إعادة ترتيب المشهد الإقليمي بما يضمن استمرار التفوق الإسرائيلي وترسيخ الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط.

قراءة ما يجري اليوم تكشف أن الحرب ليست معزولة عن السياق العام للأحداث التي تشهدها المنطقة منذ سنوات، وفي مقدمتها العدوان المستمر على غزة والتوترات المتصاعدة في أكثر من جبهة. فهذه الحرب تمثل امتدادًا لمحاولات فرض واقع سياسي وأمني جديد يهدف إلى إخضاع المنطقة لمعادلات القوة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريسها بدعم مباشر من الولايات المتحدة.

وتدرك واشنطن وتل أبيب أن الشرق الأوسط يشهد تحولات مهمة في موازين القوى، وأن العديد من القوى الإقليمية باتت تمتلك قدرات سياسية وعسكرية متنامية.

لذلك فإن التصعيد ضد إيران يمكن فهمه في إطار محاولة استباقية لاحتواء هذه التحولات ومنع تشكل معادلات إقليمية جديدة قد تحد من النفوذ الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.

غير أن خطورة هذه الحرب لا تتوقف عند حدود المواجهة العسكرية المباشرة، بل تمتد إلى تداعياتها على استقرار المنطقة بأكملها.

فالتصعيد العسكري يفتح الباب أمام احتمالات متعددة، من بينها اتساع رقعة المواجهة لتشمل أطرافًا إقليمية أخرى، أو دخول المنطقة في مرحلة طويلة من الاستنزاف السياسي والاقتصادي والأمني.

كما أن هذه الحرب قد تترك آثارًا عميقة على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل ارتباط المنطقة بأهم طرق التجارة الدولية ومصادر الطاقة. فالتوترات العسكرية في الشرق الأوسط غالبًا ما تنعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، وهو ما يجعل تداعيات الصراع تتجاوز حدود المنطقة لتصل إلى الاقتصاد العالمي.

وفي المقابل، فإن التجارب السابقة تشير إلى أن الحروب التي تهدف إلى فرض الهيمنة أو إعادة رسم موازين القوى غالبًا ما تؤدي إلى نتائج معقدة وغير متوقعة.

فالشرق الأوسط بطبيعته منطقة شديدة الحساسية والتشابك، وأي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة العسكرية قد تؤدي إلى تفاعلات سياسية وأمنية يصعب التحكم في مسارها.

لذلك فإن ما يجري اليوم قد يكون مقدمة لمرحلة جديدة في تاريخ المنطقة، مرحلة تتسم بتصاعد التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ والموارد.

إن المنطقة تقف اليوم أمام اختبار صعب، فإما أن تنجح الجهود السياسية في منع الانزلاق إلى مواجهات أوسع، أو أن تتجه الأحداث نحو مرحلة أكثر خطورة قد تعيد رسم خريطة الصراعات في الشرق الأوسط لسنوات طويلة.

المصدر / فلسطين أون لاين