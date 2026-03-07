إيران: شهداء في أصفهان وحرس الثورة يستهدف الأراضي المحتلة بالصواريخ والمسيرات

في اليوم الثامن من العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، واصلت "إسرائيل" في الساعات الأولى من السبت هجماتها المكثفة على طهران، فيما واصل الحرس الثوري الإيراني هجماته الصاروخية المكثفة على مناطق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

آخر التطورات الميدانية

أفادت مصادر صحفية بدوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران تزامنا مع قصف تعرضت له.

وفي محافظة أصفهان الإيرانية ارتقى 8 شهداء فيما تضررت 80 وحدة سكنية، إثر هجمات أمريكية إسرائيلية على المحافظة.

عمليات حرس الثورة

شنّت إيران، فجر السبت، موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والمسيرات استهدفت مناطق واسعة في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وبئر السبع وغلاف غزة ومناطق جنوب الأراضي المحتلة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه رصد إطلاق موجة صواريخ من إيران، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب ومناطق وسط البلاد ومستوطنات الضفة الغربية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال في الساعات الأولى من صباح السبت إن الموجة 24 من الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة وتل أبيب أصابت جميع أهدافها بنجاح، بينما أكد مراسل الجزيرة سماع دويّ انفجارات ضخمة في تل أبيب وغرب رام الله.

كما أكد مقر خاتم الأنبياء العسكري، التابع للقوات المسلحة الإيرانية، استخدام صواريخ "خيبر شكن" في الهجمات الأخيرة على الأراضي المحتلة.

وقال الجيش الإيراني إن "قواتنا البحرية نفذت موجة هجمات واسعة بالمسيّرات استهدفت قواعد أمريكية والأراضي المحتلة".

وأضاف أن "البحرية استهدفت مواقع تمركز أمريكية في أبو ظبي والكويت ورادارات بالأراضي المحتلة".

وأشار حرس الثورة إلى مقتل 11 جندياً أميركياً في الهجوم على قاعدة أميركية في مطار أربيل.

ولفت إلى أن الأراضي المحتلة تعرضت لإطلاق صواريخ "خيبرشكن"، كما تم استهداف وتدمير أحد مقار الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان.

المصدر / فلسطين أون لاين