لبنان: غارات عنيفة في النبي شيت وحزب الله يُفشِل إنزالًا إسرائيليًا وتقدُّمًا نحو الخيام

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي عدوانه على لبنان، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى، فيما لا يزال حزب الله يدكُّ تجمعات الاحتلال ويستهدف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

آخر التطورات الميدانية

استشهد 3 مواطنين وأصيب 16 آخرين بجروح، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنه حتى صباح الجمعة 6 آذار/مارس الحالي، بلغ عدد الشهداء منذ توسّع العدوان فجر الاثنين 2 آذار/مارس، 217 شهيداً و798 جريحاً، وذلك وفق بيانها الصادر، صباح اليوم حول الإحصائية الأخيرة لتوسّع العدوان.

وأفادت الوزارة، بأن عدد الشهداء في لبنان منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى صباح 6 آذار/مارس 2026، وصل إلى 4675 شهيداً و18206 جرحى.

كما أضافت أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وحتى الأول من آذار/مارس الحالي بلغ 628 شهيداً و1568 جريحاً.

عمليات حزب الله

أفادت مصادر صحفية، بأن مروحيات إسرائيلية نفّذت عملية إنزال في محيط بلدة النبي شيت شرقي لبنان.

وذكرت أنّ القوة الإسرائيلية، وقعت في كمين للمقاومة، ما أسفر عن اشتباكات عنيفة، وإطلاق نار من أسلحة خفيفة ومتوسطة.

كذلك، هبطت ثلاث مروحيات إسرائيلية في الجرود السورية المقابلة للجرود اللبنانية شرقي البلاد، فيما سُمع دوي طلقات رشاشة وإطلاق مضادات جوية، أثناء مرور المروحيات في الأجواء.

كما أشارت إلى أنّ طائرات الاحتلال نفّذت أحزمة نارية في محيط بلدة النبي شيت، في إطار الغطاء الجوي للتحرك العسكري في المنطقة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوة إسرائيلية وقعت في كمين للمقاومة شرقي لبنان.

وأضافت أن الغارات المكثفة التي شنها الاحتلال اليوم على بلدة النبي شيت كانت تشير إلى عمل أمني يجري في المنطقة.

كما لفتت إلى أن المروحيات الإسرائيلية نفذت تمشيطاً كثيفاً فور وقوع قوات الاحتلال في الكمين في النبي شيت.

المصدر / فلسطين أون لاين