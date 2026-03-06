سرب مسيّرات وصليات صاروخية.. حزب الله يوسع ضرباته ضد مستوطنات الشمال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ سلسلة هجمات على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، ردًا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية عدة، بينها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي بيان لها، قالت المقاومة إن مقاتليها استهدفوا عند الساعة 15:00 من عصر الجمعة تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة باستخدام سرب من المسيّرات الانقضاضية.

وقبل ذلك، أعلنت المقاومة استهداف مستوطنة راموت نفتالي عند الساعة 14:00 بصلية صاروخية، وذلك في إطار التحذير الذي وجهته لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

كما أفادت في بيان آخر بأنها قصفت مستوطنة المالكية عند الساعة 09:00 صباحًا بصلية صاروخية، في سياق الرد على الغارات الإسرائيلية التي طالت عشرات المدن والبلدات اللبنانية.

وفي بيان منفصل، توجّهت القيادة العسكرية إلى مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان برسالة، مؤكدةً أنّ العدو رأى بعض بأسهم وسيراه الآن كله.

وحثّت القيادة العكسرية مجاهدي المقاومة، في الرسالة "على أن يقاتلوا العدو قتال الاستشهاديين، وجاء فيها "اقتلوهم حيث ثقفتموهم وبعيونكم الناظرة أقصى القوم تلمع رايات النصر والمجد والرفعة".

وتعهّدت القيادة بحماية لبنان والدفاع عن شعبه ودفع الضيم عن أهله الصابرين، مشددةً على أن تبقى الراية الصفراء مرفوعة.

وفي السياق، أصيب نجل وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يوم الجمعة، بجروح خلال العمليات المتواصلة على الحدود اللبنانية، بعد يوم من تلويح والده بإبادة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت هيئة البث العبرية: "أُصيب (الجندي) نجل الوزير سموتريتش على الحدود اللبنانية، وحالته مستقرة"، واصفة إصابته بـ"الطفيفة".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ ابن سموتريتش في لواء "غفعاتي"، مشيرةً إلى أنه أصيب مع جنود آخرين بنيران حزب الله في جنوب لبنان.

ويأتي الإعلان تزامنًا مع إصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، بينهم 2 بجروح خطيرة بين جنود الجيش عقب إطلاق حزب الله صاروخًا مضادًا للدروع نحوهم في جنوب لبنان.

كما وجاءت إصابته بعد يوم واحد من تلويح والده سموتريتش بإبادة الضاحية الجنوبية لبيروت، حتى تبدو مثل مدينة "خان يونس"، جنوبي قطاع غزة.

لليوم الخامس تواليًا، تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان تزامنًا مع تهديدات لسكان عدد من المناطق بالإخلاء بما في ذلك بالضاحية الجنوبية لبيروت.