فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصين تدعم إيران في الدفاع عن سيادتها وتطالب بوقف التصعيد

بينهم أسير محرر ومحامٍ.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

غارات إسرائيلية أمريكية على طهران وحرس الثورة ينفِّذ عملية مركبة في "تل أبيب"

طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيًا باردة نسبيًا

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الاحتلال يُواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النّار بغزَّة

خبير مصري لـ"فلسطين أون لاين": واشنطن تواجه "زلزالاً مالياً" وسيناريوهات قاتلة بسبب العدوان

لبنان: غارات على الضاحية والجنوب وحزب الله يصدر إنذارًا لمستوطني الشمال

وسط الحرب على إيران... تحذيرات متزايدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

قراءة تعبوية في استطلاعات رأي صهيونية

الصين تدعم إيران في الدفاع عن سيادتها وتطالب بوقف التصعيد

06 مارس 2026 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
...
الصين تدعم لإيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها

طالبت وزارة الخارجية الصينية الأطراف بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية وخفض التصعيد، وعدم إلحاق خسائر بالاقتصاد العالمي.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، يوم الجمعة، دعم الصين لإيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية، وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وشددت ماو على أن الصين تعارض انتهاك الولايات المتحدة و"إسرائيل" للقانون الدولي بشن ضربات عسكرية ضد إيران، وتدعو باستمرار إلى حل القضايا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

9058de99-6f04-4700-9a87-4a9e8195fab3.webp

المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ

وطالبت بوقف فوري للعمليات العسكرية ومنع انتشار الصراع، وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

ويأتي هذا البيان في ظل استمرار التصعيد العسكري، بعد أن شنّت الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على إيران استهدف عدة محافظات، وأدى إلى استشهاد قائد الثورة والجمهورية السيد علي خامنئي، وقيادات في القوات المسلحة، إضافة إلى استشهاد وجرح مئات المدنيين، فيما ردّت إيران على العدوان بقصفها كيان الاحتلال الإسرائيلي والمصالح وقواعد أميركية رئيسية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الصين #الاقتصاد العالمي #الحرب على إيران #دعم إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة