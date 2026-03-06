الصين تدعم إيران في الدفاع عن سيادتها وتطالب بوقف التصعيد

طالبت وزارة الخارجية الصينية الأطراف بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية وخفض التصعيد، وعدم إلحاق خسائر بالاقتصاد العالمي.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، يوم الجمعة، دعم الصين لإيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية، وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وشددت ماو على أن الصين تعارض انتهاك الولايات المتحدة و"إسرائيل" للقانون الدولي بشن ضربات عسكرية ضد إيران، وتدعو باستمرار إلى حل القضايا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ

وطالبت بوقف فوري للعمليات العسكرية ومنع انتشار الصراع، وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

ويأتي هذا البيان في ظل استمرار التصعيد العسكري، بعد أن شنّت الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على إيران استهدف عدة محافظات، وأدى إلى استشهاد قائد الثورة والجمهورية السيد علي خامنئي، وقيادات في القوات المسلحة، إضافة إلى استشهاد وجرح مئات المدنيين، فيما ردّت إيران على العدوان بقصفها كيان الاحتلال الإسرائيلي والمصالح وقواعد أميركية رئيسية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين