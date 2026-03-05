سموتريتش يهدد بإبادة ضاحية بيروت الجنوبية: سنجعلها مثل خان يونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس، بتكثيف القصف على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حتى تبدو مثل مدينة "خان يونس"، جنوبي قطاع غزة.

وخلال جولته، قال سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، إن "حزب الله ارتكب خطأ وسيدفع ثمنًا باهظًا"، وذلك في إشارة إلى رد الحزب على توسيع إسرائيل قصفها لجنوب لبنان منذ أيام، مضيفًا: "قبل عامين قمنا بإجلاء سكان الشمال، واليوم أصدرنا تحذيرات إخلاء لسكان جنوب لبنان ولحي الضاحية".

وخاطب سكان الضاحية الجنوبية لبيروت قائلا: "أردتم أن تجلبوا علينا الجحيم، فجلبتم الجحيم على أنفسكم.. الضاحية ستبدو مثل خان يونس".

وتعرضت مدينة خان يونس، لدمار شبه تام خلال حرب الإبادة التي شنتها "إسرائيل" بدعم أمريكي على قطاع غزة واستمرت عامين مخلفة أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي عدوانه على لبنان، مخلفًا شهداء وإصابات وحالة نزوح في صفوف المواطنين جراء أوامر الإخلاء الجديدة لسكان بلدات في لبنان وتوسع رقعة القصف.

المصدر / الأناضول